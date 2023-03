Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: λεωφορείο υπέστη βλάβη - έσπαγαν τζάμια για να βγουν οι επιβάτες

Πανικόε προκλήθηκε σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, με τους επιβάτες ανάστατους να σπάνε τζάμια για να βγουν από το όχημα.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας μεταξύ των επιβατών λεωφορείου της γραμμής 83Β με προορισμό τα Λαγυνά του δήμου Λαγκαδά.

Περίπου στις 19:00, στο συγκεκριμένο λεωφορείου παρουσιάστηκε βλάβη. Ο οδηγός του οχήματος χρειάστηκε να φρενάρει απότομα με αποτέλεσμα να σβήσει η μηχανή και να μπλοκάρουν οι πόρτες. Ορισμένοι επιβάτες έχασαν την ψυχραιμία τους και ένας εξ αυτών έσπασε το μεγάλο τζάμι του λεωφορείου προκειμένου να βγει εκτός.

«Μπλόκαρε το πίσω διαφορικό του οχήματος λόγω ρουλεμάν. Φρέναρε ο οδηγός και έσβησε η μηχανή. Χρειάζεται περίπου 1 λεπτό για να ανοίξουν οι πόρτες μόλις πάρει μπροστά η μηχανή. Πανικοβλήθηκε ο κόσμος. Νόμιζαν ότι βγαίνουν καπνοί, ενώ μύρισαν τα λάστιχα από το φρενάρισμα. Έσπασαν το μεγάλο τζάμι. Μετά άνοιξαν οι πόρτες και κατέβηκαν όλοι επιβάτες με ασφάλεια», σημειώνει ο οικονομικός διευθυντής της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Σάκης Γεωργιάδης.

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 40 άτομα, ενώ από το συμβάν δεν τραυματίστηκε κανείς. «Είναι δικαιολογημένος ο πανικός λόγω και της τραγωδίας στα Τέμπη. Στο σημείο έσπευσε άλλο λεωφορείο και συνεχίστηκε κανονικά το δρομολόγιο», τόνισε στο thestival.gr πρόεδρος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. Στέφανος Τσόλης.

Επιστολές προς τα ΚΤΕΛ για ζητήματα ασφαλείας

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας, έχει ήδη αποστείλει επιστολές προς τα ΚΤΕΛ που διαχειρίζονται δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο ίδιος, αφορμή στάθηκε η φωτιά που προκλήθηκε σε λεωφορείο από τα ΚΤΕΛ Κιλκίς στα Κοιμητήρια Ευόσμου, η οποία έκαψε ολοσχερώς το όχημα, αλλά και ένα άλλο περιστατικό αποκόλλησης τροχού του ΚΤΕΛ Σερρών στον τερματικό σταθμό του Χορτιάτη. «Ζήτησα εξηγήσεις για ζητήματα ασφάλειας στην κυκλοφορία, συντήρησης και παλαιότητας. Έχω λάβει υλικό και είναι υπό αξιολόγηση», υπογράμμισε ο κ. Τόσκας.

Συνολικά, 187 λεωφορεία των ΚΤΕΛ εξυπηρετούν δρομολόγια αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Τα 157 είναι καθημερινά στους δρόμους, ενώ τα 30 είναι εφεδρικά.

