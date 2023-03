Φθιώτιδα

Λαμία: Τσαντάκηδες έστειλαν σε νοσοκομείο γυναίκα αλλά έφυγαν με άδεια χέρια

Το χτύπημα στην ηλικιωμένη γυναίκα και το κυνηγητό από πολίτη που τους αντιλήφθηκε.

Τον τρόμο έζησε μια 82χρονη γυναίκα στην οδό Μάρκου Μπότσαρη λίγα τετράγωνα μακριά από το κέντρο της Λαμίας ,το απόγευμα της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου.

Δύο νεαροί με μαύρα ρούχα την πλησίασαν και της άρπαξαν την τσάντα, πετώντας την άτυχη γυναίκα στο οδόστρωμα.

Η ηλικιωμένη έβαλε τις φωνές και ένας περαστικός που πήγαινε να πάρει από το σημείο το αυτοκίνητό του, είδε τους νεαρούς να τρέχουν και τους καταδίωξε, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι δράστες να πετάξουν την τσάντα και να φύγουν πεζοί προς τις σιδηροδρομικές γραμμές στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Ο πολίτης που τους καταδίωξε μάζεψε την τσάντα, ενώ ειδοποίησε ασθενοφόρο και αστυνομία για το συμβάν. Ομάδες ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας «χτένισαν» την περιοχή προκειμένου να βρεθούν οι θρασύτατοι δράστες.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

