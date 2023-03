Φλώρινα

“Αρκτούρος”: Οι αρκούδες στο Νυμφαίο “ξύπνησαν” (βίντεο)

Οι αρκούδες ξύπνησαν από τη χειμερία νάρκη και κυκλοφορούν πλέον κανονικά. Το βίντεο της περιβαλλοντικής οργάνωσης "Αρκτούρος".

Οι αρκούδες ξύπνησαν από τη χειμερία νάρκη και κυκλοφορούν πλέον κανονικά. Έτσι το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο από το Σάββατο 11 Μαρτίου θα υποδέχεται και πάλι τους επισκέπτες, σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική, περιβαλλοντική οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Οι ζεστές ημέρες έχουν λιώσει πλέον τα χιόνια και οδήγησαν ακόμα και τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες, έξω από τις φωλιές τους. Οι νεαρότερες ήταν αυτές που ξύπνησαν πρώτες, ενώ μάλιστα φέτος λόγω του ζεστού χειμώνα τις είδαμε να κυκλοφορούν έξω στις ζεστές ημέρες του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αναφέρει: «Εδώ και λίγες ημέρες οι αρκούδες κυκλοφορούν πλέον κανονικά κι έτσι το Κέντρο Προστασίας Αρκούδας στο Νυμφαίο από το Σάββατο 11 Μαρτίου θα υποδέχεται και πάλι τους επισκέπτες. Οι ζεστές ημέρες έχουν λιώσει πλέον τα χιόνια και οδήγησαν ακόμα και τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες, όπως η Κατερίνα, η Σάσα, η Αλεξάνδρα και ο Γιωργάκης, έξω από τις φωλιές τους. Οι νεαρότερες ήταν αυτές που ξύπνησαν πρώτες, ενώ μάλιστα φέτος λόγω του ζεστού χειμώνα τις είδαμε να κυκλοφορούν έξω στις ζεστές ημέρες του Φεβρουαρίου».

