Φλώρινα: Αρκούδα απελευθερώθηκε από παράνομη παγίδα (εικόνες)

Επιχείρηση με την συμμετοχή πυροσβεστών, δασικών υπαλλήλων από δύο οργανώσεις, στήθηκε για τον απεγκλωβισμό της αρκούδας.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός αρκούδας, η οποία παγιδεύτηκε στην περίφραξη του εκτροφείου θηραμάτων της Δασικής Υπηρεσίας στη θέση λόφος Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό του παγιδευμένου άγριου ζώου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε, την αρμόδια Διεύθυνση Δασών, η οποία ενεργοποίησε την Ομάδα Επέμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, αρμόδια για την διαχείριση περιστατικών προσέγγισης αρκούδας και άλλων ειδών άγριας πανίδας σε κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο κατέφθασαν, εκτός από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία και οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΚΑΛΛΙΣΤΩ και ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ.

Η ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων φορέων ήταν άμεση και εντός δύο ωρών επετεύχθη ο απεγκλωβισμός του ζώου, αφού είχε προηγηθεί η αναισθητοποίησή του από τον συνεργαζόμενο με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ κτηνίατρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για θηλυκό άτομο, ηλικίας οκτώ ετών και βάρους περίπου 100 κιλών, το οποίο είχε πιαστεί σε συρμάτινη θηλιά (παράνομη παγίδα) στο σημείο του θώρακα, πιθανόν στην προσπάθειά του να περάσει την περίφραξη. Δεδομένου ότι το ζώο δεν έφερε τραύματα, εκτιμήθηκε ότι δεν χρήζει περαιτέρω περίθαλψης.

Σε συνεργασία των δασικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και μετά την τοποθέτηση ραδιοκολάρου για την παρακολούθησή της, η αρκούδα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο σε απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων από τον οικισμό, για την επανένταξή της στο φυσικό της χώρο.

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Κωνσταντίνος Αραβώσης, δήλωσε σχετικά: «Η άμεση αντίδραση των Δασικών Υπηρεσιών και η εξαιρετική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου ενεργειών, αποδεικνύει την υψηλή ετοιμότητα και εγρήγορση των περιφερειακών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δασών και τη δυναμική των συνεργειών με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς.

Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά στην πράξη, ότι αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η προστασία της άγριας ζωής και γενικότερα των δασών και της βιοποικιλότητας του τόπου μας».

