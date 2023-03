Φθιώτιδα

Λαμία: Μαθήτρια κατήγγειλε ότι έμεινε έγκυος από τον βιαστή της

Τι αναφέρει στην καταγγελία της η ανήλικη κοπέλα και τι υποστηρίζει ο φερόμενος ως δράστης.



Υπόθεση βιασμού ανήλικης που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας της, απασχολεί τις εισαγγελικές αρχές Λαμίας.

Προηγήθηκε η καταγγελία της ανήλικης για βιασμό της στην περιοχή του Κάστρου από 18χρονο, ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με τα λεγόμενά της φρόντισε να της δώσει να πιεί αναισθητικό προκειμένου να ολοκληρώσει τις πράξεις του.

Το κακό ωστόσο έχει και συνέχεια, καθώς η καταγγελία από τη νεαρή μαθήτρια έγινε όταν συνειδητοποίησε ότι είναι 5,5 μηνών έγκυος!

Ενώπιον του Ανακριτή ωστόσο ο κατηγορούμενος, που είναι σήμερα 20 ετών καθώς το καταγγελλόμενο συμβάν προσδιορίζεται τον Οκτώβριο του 2021, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή που δεν έχει να κάνει με βιασμό.

Ζήτησε μάλιστα να υποβληθεί και σε εξέταση DNA ώστε να αποδειχθεί ότι δεν έχει σχέση με το μωρό της κοπέλας, ενώ υποστηρίζει ότι συνευρέθηκαν μία και μοναδική φορά σε άλλη ημερομηνία από αυτή που παρουσιάζει η κοπέλα - και ταιριάζει με την εγκυμοσύνη - και αυτό έγινε με τη θέλησή της σε σπίτι συγγενικού του προσώπου και όχι στο Κάστρο.

Μετά την απολογία του το μεσημέρι της Τρίτης (14/3/23), ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

