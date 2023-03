Αργολίδα

Αργολίδα: νεκρή μετά από μετωπική σύγκρουση (εικόνες)

Η γυναίκα, ανασύρθηκε από το όχημα, χωρίς τις αισθήσεις τις, μετά τη σφοδρή σύγκρουση.

Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Μαρτίου στον δρόμο σύνδεσης Αρχαιοτήτων στο ύψος περίπου της διασταύρωσης με Πουλακίδα στην Αργολίδα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες συγκρούστηκαν μετωπικά δυο οχήματα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο οδηγοί.

Στο σημείο έσπευσαν η πυροσβεστική,η αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Αργολίδας που απεγκλώβισαν χωρίς αισθήσεις μια γυναίκα οδηγό του ενός αυτοκινήτου και σοβαρά τραυματία τον νεαρό οδηγό του άλλου οχήματος.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το τμήμα τροχαίας.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

