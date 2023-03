Θεσσαλονίκη

Παρενοχλούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη της συντρόφου του

Έναν εφιάλτη φαίνεται να ζούσε το κορίτσι για αρκετό καιρό. Τι κατήγγειλε στην Αστυνομία.



Την ανήλικη κόρη της συντρόφου του κατηγορείται ότι παρενοχλούσε σεξουαλικά, για περισσότερο από έναν χρόνο, 47χρονος που συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος του ανακριτή Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία που διαβιβάστηκε στις δικαστικές Αρχές αφορά τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν το διάστημα από το 2017 έως τον Απρίλιο του 2018, όταν ο 47χρονος ζούσε μαζί με την σύντροφο και την κόρη της στο ίδιο σπίτι. Η ανήλικη ήταν τότε 10 ετών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος, 47χρονος ημεδαπός, για τα αδικήματα των γενετήσιων πράξεων με πρόσωπο νεότερο των 15 ετών και συγκεκριμένα με παθόντα που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, της κατάχρησης ανηλίκου που δε συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη (κατά συρροή) και της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν σχετική δικογραφία η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, που αφορούσε στη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων σε βάρος ανήλικης, με την οποία ο συλληφθείς (σύντροφος της μητέρας της) διέμενε στην περιοχή της Καλαμαριάς από το έτος 2017 έως τα μέσα περίπου Απριλίου του 2018.

Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν και συνέλαβαν βραδινές ώρες της 14-03-2023 στη Βόλβη τον 47χρονο, δυνάμει σχετικού εντάλματος Τακτικού Ανακριτή της Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και προφυλακίστηκε δυνάμει παραγγελίας κ. Εισαγγελέα Εφετών».

