Κως - Σεξουαλικό έγκλημα: Η νεκρή μητέρα, ο δράστης και τα αποτυπώματα στα πλακάκια

Η άγρια δολοφονία της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, η καταδίκη ενός 56χρομου και τα νέα στοιχεία που "δείχνουν" άλλον ως δράστη του φόνου.

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, θα αναβιώσει την 3η Απριλίου 2023, υπόθεση με κατηγορούμενο τον 54χρονο Ζoto Jani του Aleksander, υπήκοο Αλβανίας, που είχε κριθεί ένοχος ανθρωποκτονίας από πρόθεση της 43χρονης Ρουμάνας συντρόφου του Aciu Flopjca – Aurica του Vasile, μητέρας τριών παιδιών. Ο κατηγορούμενος έχει αφεθεί ήδη ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μία φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, με ομόφωνη απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Δωδεκανήσου, κατόπιν όμοιας εισήγησης του Εισαγγελέα της έδρας και σε ικανοποίηση αιτήσεως αναστολής της ποινής του.

Ο 54χρονος, είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο του 2015 σε ποινή ισόβιας κάθειρξης, ποινή φυλάκισης 3 ετών και 5 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και στην πορεία προέκυψαν νέα στοιχεία ότι δεν διέπραξε τον φόνο για τον οποίο κατηγορήθηκε και στιγματίστηκε!! Πιο συγκεκριμένα, ο υπαστυνόμος Β’ κ. Μιχάλης Σπανάκης, επικεφαλής του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών της Β’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου ενεχείρισε αρμοδίως στην Διεύθυνση Ασφαλείας της Κω και από εκεί διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών της Κω, στοιχεία από την ταυτοποίηση αποτυπωμάτων (δακτυλοσκόπηση) που ελήφθησαν από το μπάνιο στο οποίο βρέθηκε νεκρή από μαχαιρώματα το θύμα.

Προέκυψε συγκεκριμένα ότι δακτυλικά αποτυπώματα που ελήφθησαν από πλακάκια του μπάνιου, δίπλα στο άψυχο σώμα της 43χρονης, ανήκουν με απόλυτη βεβαιότητα σε έναν Πακιστανό, ο οποίος διέμενε με ομοεθνείς του σε διαμέρισμα ορόφου στην πολυκατοικία, όπου διεπράχθη το έγκλημα!! Την 11η Ιανουαρίου 2022 ο συγκριμένος μάρτυρας κατέθεσε ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου και επεσήμανε επιπροσθέτως ότι δεν μπορεί το συγκεκριμένο έγκλημα να έγινε από τον κατηγορούμενο μέσα σε 6 λεπτά, και συγκεκριμένα από την 01.38 που αναχώρησε από την εργασία του σε φούρνο και την 01.44 όταν τηλεφώνησε για να ενημερώσει για το έγκλημα τις αρχές. Η πλευρά του κατηγορούμενου, που εκπροσωπείται από την δικηγόρο Αθηνών κ. Γιάννα Παναγοπούλου, υπεραμύνθηκε και της αθωότητάς του, ενώ δεν πείσθηκε ο Εισαγγελέας της έδρας που εισηγήθηκε να κριθεί ένοχος.

Το δικαστήριο έτσι δεν εξέδωσε απόφαση επί της ενοχής ή της αθωότητας του δράστη, ο οποίος θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι να επανακριθεί συνολικά η υπόθεση, ενώ παρήγγειλε μια σειρά από ανακριτικές πράξεις κρίνοντας ότι η όλη έρευνα που έχει διενεργηθεί είναι πλημμελής. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο παρήγγειλε στην Ανακρίτρια Ρόδου να αναλάβει την έρευνα και να εξεταστεί το υλικό από τις κάμερες του ζαχαροπλαστείου όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος μέχρι τον τόπο του εγκλήματος και περαιτέρω να γίνει άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών κλήσεων που έγιναν σε κινητά τηλέφωνα. Η διαδικασία φέρεται να ολοκληρώθηκε και η υπόθεση επαναπροσδιορίστηκε.

Πώς έχει όμως το ιστορικό της υπόθεσης:

Την 14η Απριλίου 2014 και περί ώραν 13.54 ειδοποιήθηκε το Τμήμα Ασφαλείας Κω από το Αστυνομικό Τμήμα της Κω ότι μια γυναίκα είχε βρεθεί νεκρή στην περιοχή Πλατάνι. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο περί ώραν 14.00, όπου τους ανέμενε ο 54χρονος, ο οποίος τρεμάμενος, φώναζε: «Την σφάξανε ρε παιδιά, δεν μπορώ να το πιστέψω, ποιος το έκανε ρε παιδιά»!

Ο 54χρονος οδήγησε τους αστυνομικούς στην οικία του, όπου εντός του μπάνιου υπήρχε το πτώμα της 43χρονης. Το πτώμα βρισκόταν σε ύπτια θέση, ήταν γυμνό από την μέση και κάτω και το εσώρουχό της τραβηγμένο στο ύψος των γονάτων και έφερε μία εγκάρσια τομή μήκους οκτώ με δέκα εκατοστά περίπου στην περιοχή του αιδοίου, ένα τραύμα από τέμνον όργανο στην περιοχή της καρωτίδας και μία τομή στην εξωτερική πλευρά του αριστερού στήθους.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης στην πόρτα του διαμερίσματος, ούτε στην μπαλκονόπορτα του σαλονιού και ότι το κλειδί του σπιτιού ήταν πάνω στην εξωτερική πλευρά της πόρτας, η οποία ήταν ανοιχτή. Ο 54χρονος υποστήριξε ότι ο ίδιος με τα κλειδιά του άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος, όπως και την μπαλκονόπορτα, η οποία ήταν κλειστή αλλά όχι κλειδωμένη. Ισχυρίστηκε ότι άνοιξε την μπαλκονόπορτα, ζητώντας βοήθεια από τους γείτονες. Ο 54χρονος, που βρισκόταν προηγουμένως σε ζαχαροπλαστείο-παρασκευαστήριο, στο οποίο εργάζεται, σε μικρή απόσταση από τον τόπο του εγκλήματος, προέβαλε άλλοθι.

Ο εργοδότης του επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν στην εργασία του, ενώ το ίδιο προέκυψε από την έρευνα των καμερών ασφαλείας του καταστήματος, αλλά και την εξέταση υπαλλήλων. Οι συνήγοροι υπεράσπισής του επέμειναν στο γεγονός ότι από τις έρευνες που διενεργήθηκαν προέκυψε ότι στον χρόνο που έγινε το έγκλημα ο ίδιος ήταν στην εργασία του, ενώ παραπέρα υποστήριξαν ότι ο φονιάς κυκλοφορεί ελεύθερος καθώς και από τις έρευνες DNA δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος του, ενώ βρέθηκε σε νύχι, στο δεξί χέρι και στο παντελόνι του θύματος γενετικό υλικό από άγνωστο άνδρα.

Στον χώρο της κουζίνας βρέθηκε ένα μαχαίρι κοπής ψωμιού, μήκους 31 εκατοστών, το οποίο ήταν τοποθετημένο μέσα σε ποτήρι μαζί με άλλα πλυμένα μαχαιροπίρουνα και το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, έφερε πέριξ του σημείου στο οποίο ενώνεται η λάμα με την χειρολαβή, αποξηραμένο αίμα καθώς και δερματικό ιστό στα δόντια του. Σύμφωνα με καταθέσεις γειτόνων, άκουσαν φωνές (στα Ρουμάνικα…) και έκκληση για βοήθεια από το συγκεκριμένο διαμέρισμα γύρω στη μία το μεσημέρι και λίγα λεπτά αργότερα (γύρω στη μία και μισή), εμφανίστηκε συγκλονισμένος και τρεμάμενος ο σύντροφός της, λέγοντας ότι τη βρήκε σφαγμένη.

