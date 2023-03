Μαγνησία

Βόλος: Κρατούμενος απέδρασε με τηλεκάρτα - Συνελήφθη αστυνομικός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 48χρονος κρατούμενος έχει εμπλακεί δεκάδες φορές σε ακραίες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχει απειλήσει και Εισαγγελέα.



Με… τηλεκάρτα κατάφερε να αποδράσει από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας ένας 48χρονος κρατούμενος, με τον αστυνομικό που ήταν σκοπός εκείνη την ώρα να συλλαμβάνεται.

Ο σκοπός αφέθηκε ελεύθερος, διατάχθηκε ΕΔΕ και ο δραπέτης που άνοιξε την πόρτα του κρατητηρίου σύμφωνα με πληροφορίες, με τηλεκάρτα (και τελικά ξανασυνελήφθη), οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για να δικαστεί.

Ο 48χρονος έχει εμπλακεί δεκάδες φορές σε ακραίες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχει απειλήσει και Εισαγγελέα. Εκτίει ποινή στις φυλακές Λάρισας, από όπου επίσης έχει δραπετεύσει και προχθές είχε μεταφερθεί στον Βόλο για να δικαστεί για μια ακόμη υπόθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη δίκη, δεν του επιτρέπουν να «μετακομίσει» στις φυλακές της Νιγρίτας όπου κατά την γνώμη του θα ήταν καλύτερα.

Το σκηνικό της απόδρασης

Ο 48χρονος Αλβανικής καταγωγής απέδρασε προχθές το απόγευμα στις 5.30 μμ από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Ανοιξε την πόρτα με τηλεκάρτα, και έφυγε σαν «κύριος» ενώ ο σκοπός της πύλης θεώρησε ότι αποχωρούσε από το αστυνομικό μέγαρο επισκέπτης. Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτή η απόδρασή του, σήμανε συναγερμός για τον εντοπισμό του, με αποτέλεσμα να βρεθεί 4 ώρες περίπου ώρες αργότερα στην οδό 2ας Νοεμβρίου με Μικρασιατών.

Ο 48χρονος έχει καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Δικαιοσύνη. Βρισκόταν στα κρατητήρια διότι θα δικαζόταν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο για διάφορες υποθέσεις, παρότι εκτίει ποινή φυλάκισης στις φυλακές της Λάρισας.

Μόλις την περασμένη Παρασκευή, του είχε επιβληθεί νέα ποινή 18 μηνών με αναστολή, καθώς το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, τον έκρινε για μια ακόμη φορά ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενός είναι προφυλακισμένος στις φυλακές Λάρισας για ενδοοικογενειακή βία, σε βάρος της εν διαστάσει συζύγου του και των πεθερικών του και έχει απασχολήσει πολλές φορές την τοπική κοινωνική γνώμη. Είναι το ίδιο πρόσωπο που ενώ βρισκόταν στο διάδρομο του δικαστηρίου μετά από καταδικαστική απόφαση, είχε απειλήσει την εισαγγελέα, λέγοντάς της: «Θα σε καρυδώσω και θα σε στείλω φυλακή».

Οι καταθέσεις των αστυνομικών

Χθες στο δικαστήριο εμφανίστηκε φορώντας κουστούμι και δήλωσε μετανιωμένος που έμπλεξε τους αστυνομικούς σε μεγάλη περιπέτεια. Μάλιστα ο συνήγορός του υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν πρόβαλε καμία αντίσταση και πως πρέπει να κριθεί με επιείκεια γιατί κάνει δωρεές σε ιδρύματα. Το γεγονός ότι ο δραπέτης δεν πρόβαλε αντίσταση επιβεβαιώθηκε στη δίκη από τον αστυνομικό που τον συνέλαβε και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Βόλου παρέθεσε τα γεγονότα της κινητοποίησης για την σύλληψή του , αμέσως μετά την ενημέρωσή του.

Ο σκοπός της πύλης της αστυνομικής διεύθυνσης κατέθεσε πως την ώρα που αποχώρησε σαν «κύριος» ο δραπέτης μιλούσε στο τηλέφωνο και ενημερωνόταν για δυο άτομα που θα αποχωρούσαν από το μέγαρο. Νόμιζε πως ηταν ένα εκ των δυο ατόμων που θα αποχωρούσαν και δεν τον αναγνώρισε.

Μάρτυρας υπεράσπισης , όπως συμβαίνει σε κάθε δικαστήριο που έχει εις βάρος του, κατέθεσε η κόρη του η οποία είπε πως ο πατέρας της είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος που κάνει δωρεές , αλλά είναι όμηρος της πρώην συζύγου του και των πεθερικών του , ενώ χαρακτήρισε όπως και ο συνήγορός του απαράδεκτες τις συνθήκες κράτησης στο ΑΤ. Βόλου. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για την απόδραση σε ένα χρόνο φυλάκιση με εντολή έκτισης της ποινής χωρίς αναστολή.

Πηγή: gegonota.news