Ηλεία: νεκρό άλογο από σύγκρουση με αυτοκίνητο (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα άλογό, όταν το παρέσυρε διερχόμενο όχημα.

Ένα άλογο τραυματίστηκε θανάσιμα τα ξημερώματα της Παρασκευής, σε τροχαίο που σημειώθηκε στην οδό Κατακόλου, στον Πύργο Ηλείας.

Μέσα στο σκοτάδι, δύο άλογα τα οποία πιθανότατα είχαν φύγει από τον ιδιοκτήτη τους βρέθηκαν εν μέση οδώ.

Ο οδηγός την τελευταία στιγμή είδε μπροστά του τα δύο άλογα να κινούνται και το ένα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο οδηγός στάθηκε πολύ τυχερός και γλίτωσε τον τραυματισμό παρά το γεγονός ότι το άλογο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο στην αριστερή εμπρόσθια πλευρά.

Στο περιστατικό επενέβη το Τμήμα Τροχαίας Πύργου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να απομακρυνθούν το νεκρό και το ζωντανό άλογο από το δρόμο, όπως και το αυτοκίνητο που είχε υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές.

