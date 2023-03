Εύβοια

Χαλκίδα: αμάξι... βούτηξε στο λιμάνι (εικόνες)

Ο οδηγός του οχήματος, ξέχασε να τραβήξει χειρόφρενο με τα αποτελέσματα να είναι ...καταστροφικά.

Ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο... "βούτηξε" στο λιμάνι της Χαλκίδας και προκάλεσε αναστάτωση στη περιοχή του Βούρκου.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό έγινε την Κυριακή (26-03-2023) και οφείλεται ξεκάθαρα στην αφηρημάδα του 30χρονου οδηγού καθώς είχε ξεχάσει να τραβήξει χειρόφρενο πριν το παρκάρει.

Διερχόμενοι περαστικοί, που είδαν το αυτοκίνητο να επιπλέει στη θάλασσα, ειδοποίησαν το Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ στο σημείο έτρεξαν έντρομοι, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ο 30χρονος Χαλκιδέος οδηγός και μία 27χρονη -επίσης Χαλκιδέα-, η οποία επέβαινε και εκείνη μαζί του στο εν λόγω ΙΧ ως συνοδηγός.

Το σμπαραλιασμένο όχημα ανελκύστηκε με ιδιωτικό γερανό, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμεναρχείο Χαλκίδας.

