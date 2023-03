Θεσσαλονίκη

Επανομή: Σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες - Κινδύνευσε οικογένεια (βίντεο)

Την τελευταία στιγμή σώθηκε οικογένεια από την φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στις 3 τα ξημερώματα στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά μέσα στο σπίτι βρισκόταν μια οικογένεια με τρία παιδιά, ηλικίας 3, 4 και 12 ετών.

Σύμφωνα με την μητέρα ενώ κοιμόντουσαν άκουσαν κάποιους θορύβους. Σηκώθηκαν, είδαν έντρομοι την φωτιά και άμεσα βγήκαν έξω.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής προκειμένου να σβήσουν την φωτιά, ενώ το σπίτι έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

