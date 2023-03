Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δάσκαλος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 10χρονης μαθήτριας του

Στο Αυτόφωρο παραπέμπφθηκε ο εκπαιδευτικός, που συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης της 10χρονης, μέσα στο σχολείο.

Δάσκαλος είναι ο 53χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 10χρονη, μαθήτριά του.

Είχε προηγηθεί καταγγελία της ανήλικης-μαθήτριας δημοτικού, στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δάσκαλος την θώπευσε και την φίλησε, πράξεις που έλαβαν χώρα μέσα στο Ολοήμερο Σχολείο όπου φοιτά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο 53χρονος δάσκαλος συνελήφθη και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, με θύμα που δεν συμπλήρωσε το 12ο έτος της ηλικίας του (σε βαθμό πλημμελήματος).

Η δίκη στο Αυτόφωτο αναβλήθηκε λίγο μετά το μεσημέρι ενώ έγινε και άρση της κράτησής του.

