Άγιον Όρος: Άκαρπες οι έρευνες για τον αγνοούμενο μοναχό

Σήμερα αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή και εθελοντές - διασώστες του ΟΦΚΑΘ για να συνδράμουν στις έρευνες με τεχνικά μέσα, όπως drones και θερμικές κάμερες.

Συνεχίζονται οι έρευνες στο Άγιον Όρος για τον εντοπισμό 60χρονου μοναχού, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται τα τελευταία 24ωρα. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε, χθες το μεσημέρι, στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Όρους, στις Καρυές, από μοναχό του κελιού, όπου ο 60χρονος εγκαταβιούσε (σ.σ. ανήκει στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας).

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή και της Πυροσβεστικής. Σήμερα αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή και εθελοντές - διασώστες του ΟΦΚΑΘ για να συνδράμουν στις έρευνες με τεχνικά μέσα, όπως drones και θερμικές κάμερες.

