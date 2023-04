Δωδεκανήσα

Ρόδος: Σύλληψη ξενοδόχων για παροχή καταλύματος σε δεκάδες μετανάστες

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και παροχής προσωρινής στέγης στο νησί.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης, έρευνα των λιμενικών του Τμήματος Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος διακίνησης μεταναστών και παροχής προσωρινής στέγης στο νησί.

Πιο συγκεκριμένα, σε αξιοποίηση πληροφοριών οι λιμενικοί με την συνδρομή αστυνομικών της Α’ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση σε ξενοδοχείο της Κρεμαστής, όπου βρέθηκαν 48 Σύροι και Παλαιστίνιοι μετανάστες.

Από χθες το πρωί ανακρίνονται και σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν προκύψει ενδιαφέροντα στοιχεία για την δράση συγκεκριμένου κυκλώματος στο νησί ενώ συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω ένας 51χρονος και η 41χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου στο οποίο φιλοξενούντο οι παράνομοι μετανάστες.

Οι δύο ξενοδόχοι κατηγορούνται για εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Πηγή: dimokratiki.gr

