“Ναυάγιο” Ζακύνθου: Κλειστή φέτος το καλοκαίρι η διάσημη παραλία

Η ΚΥΑ υπογράφεται από τέσσερις υπουργούς.

«Βγήκε» το ΦΕΚ για την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά το κλείσιμο της παραλίας στον όρμο του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Την ΚΥΑ υπογράφουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο υπουργός Τουρισμού και Κλιματικής Κρίσης.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Την απαγόρευση πρόσβασης και προσέγγισης στην «Απαγορευμένη Ζώνη» και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης», ως αυτές εμφαίνονται στο Παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα, και μνημονεύονται στην από 09.03.2023 με α.π. 550/9.3.2023 Εκτίμηση Διακινδύνευσης στην Περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου του ΟΑΣΠ.

την απαγόρευση της πρόσβασης στο κορυφαίο τμήμα του πρανούς και στο πλάτωμα που υφίσταται έμπροσθεν του πρανούς και συνορεύει με δρόμο πρόσβασης επισκεπτών, με όριο απαγόρευσης απόσταση 10 μέτρων από το όριο του πρανούς.

Την κατ’ εξαίρεση προσέγγιση στην ζώνη ελεύθερης πρόσβασης ως αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο παράρτημα, και μνημονεύεται στην από 9.3.2023 υπ’ αρ. 550/9.3.2023 εκτίμηση διακινδύνευσης στην Περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου του ΟΑΣΠ, η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που ορίζεται από τα σημεία ΓΔ και έχει σαν όριο το ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης», αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της προσέγγισης – αγκυροβολίας κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους στη θαλάσσια περιοχή εσωτερικά της νοητής γραμμής η οποία ενώνει τα δύο (02) άκρα (βόρειο και νότιο) του Όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου. Η προσέγγιση στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Οι απαγορεύσεις πρόσβασης και προσέγγισης και οι όροι ελεγχόμενης πρόσβασης της παρούσας ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας και έως 31.10.2023 προς το σκοπό προστασίας των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου”

Σε ότι αφορά τις ποινές για τους παραβάτες, επισημαίνεται ότι: “Οι παραβάτες της παρούσας ανεξαρτήτως ποινικών ή αστικών ευθυνών υπόκεινται και σε διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) και του οποίου οι διατάξεις, ως προς το ύψος, το είδος της κύρωσης και τον τρόπο επιβολής τους, εφαρμόζονται ανάλογα από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.”

