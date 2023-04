Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: συνελήφθη με δεκάδες χιλιάδες κροτίδες (εικόνες)

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ και οι συστάσεις στους πολίτες για τη χρήση κροτίδων και βεγγαλικών.

Συνελήφθη στο Ρέθυμνο ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων. Μάλιστα κατασχέθηκαν περισσότερες από 114.000 κροτίδες.

Ο εντοπισμός και σύλληψη εγινε, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνης σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου.

Από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου προσώπου κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 114.342 κροτίδες. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνης.

Η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς τα εξής:

«Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται. Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου. Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα. Οι ενήλικοι μη χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή».

«Οι έλεγχοι των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα εφαρμόζονται καθ' όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, στοχεύοντας στην αποτροπή της παράνομης κατοχής και εμπορίας κροτίδων - βεγγαλικών, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχημάτων σε βάρος χρηστών και ανυποψίαστων πολιτών» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

