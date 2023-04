Σέρρες

Αυτοκτόνησε κρατούμενος στα κρατητήρια Αστυνομικού Τμήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος. Είχε παραδοθεί λίγη ώρα νωρίτερα αυτοβούλως.

Απαγχονισμένος μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Σιδηροκάστρου Σερρών εντοπίστηκε, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ένας άνδρας, 41 ετών, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ.

Είχε παραδοθεί λίγη ώρα νωρίτερα αυτοβούλως στο εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε δικογραφία -μεταξύ άλλων- για κλοπές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 41 ετών ημεδαπός απαγχονίστηκε -χωρίς να γίνει αντιληπτός- χρησιμοποιώντας ως αυτοσχέδιο βρόγχο, ύφασμα από τον ρουχισμό του.

Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνος του στο κελί. Τον εντόπισε ο αξιωματικός υπηρεσίας και παρότι κλήθηκε στο σημείο γιατρός που έκανε προσπάθειες ανάνηψης, ήταν ήδη αργά.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου διεξάγεται προανάκριση.

ΝΒΑ - Μπακς: “Αυλαία” με ήττα και θετικό Θανάση Αντετοκούνμπο