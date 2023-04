Μαγνησία

Ενδοοικογενειακή βία - Βόλος: Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένης από τον γιο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χτύπησε χωρίς έλεος την μητέρα του και την έστειλε στο νοσοκομείο.

Σοκ προκαλεί ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στη δημοσιότητα, με μια 70χρονη να δέχεται ανελέητα χτυπήματα από τον 48χρονο γιο της, στον Αλμυρό Βόλου, και να καταλήγει στο νοσοκομείο.

Με μώλωπες σε όλο της το σώμα η ηλικιωμένη κατέρρευσε μπροστά στον Εισαγγελέα και μίλησε για την σκληρή ζωή που περνά με το παιδί της με το οποίο μένουν στο ίδιο σπίτι.

Η επίθεση έγινε το Σάββατο για λόγους που κανείς από τους δύο δεν εξήγησε.

Μετά από κατανάλωση αλκοόλ, ο 48χρονος επιτέθηκε στην μητέρα του την έριξε στο πάτωμα και άρχισε να την κλωτσά και να την χτυπά με τα χέρια του αλύπητα, για ώρα.

Η γυναίκα μόλις μπόρεσε να σταθεί στα πόδια της κάλεσε την αστυνομία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όλο της το σώμα ήταν μελανιασμένο από τον ξυλοδαρμό. Αυτό που μπόρεσε να πει στον εισαγγελέα ήταν ότι έχει πέσει ξανά θύμα βίας.

Οι γείτονες στον Αλμυρό φέρεται να γνωρίζουν τα προβλήματα της γυναίκας και κάνουν λόγο για μια προβληματική συμβίωση με την 70χρονη.

Ο κατηγορούμενος γιος της αρνήθηκε ότι την χτύπησε. Είπε πως η μητέρα του έχει μια σπάνια δερματική ασθένεια και το κορμί της παρουσιάζει μωλωπισμούς, δικαιολογώντας το γεγονός ότι δεν έφερε σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπο.

Αυτό που παραδέχτηκε ήταν το πρόβλημα με το αλκοόλ.

Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο και ζήτησε προθεσμία για την Μ. Τετάρτη, ενώ η πρότασή του να μείνει σε ξενοδοχείο μέχρι το δικαστήριο απορρίφθηκε και αποφασίστηκε η κράτησή του.

Πηγή: gegonota.news

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Τρίτη: Το τροπάριο της Κασσιανής και η παραβολή των παρθένων