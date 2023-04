Ηράκλειο

Ηράκλειο: Μπαλκόνι διαλύθηκε μετά από έκρηξη (εικόνες)

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος στη Νέα Αλικαρνασσό.



Σοβαρές υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος στη Νέα Αλικαρνασσό σήμερα λίγο μετά τις 5 το πρωί, στην οδό Μιχαήλ Καπαρζουνά, από άγνωστη προς το παρόν αιτία.

Σύμφωνα ωστόσο με τις πρώτες πληροφορίες προηγήθηκε έκρηξη η οποία πιθανότατα να συνδέεται με βραχυκύκλωμα από στύλο της ΔΕΗ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μπαλκόνι του διαμερίσματος να υποστεί ολική καταστροφή, καθώς έμειναν μόνο τα σίδερα της κατασκευής.

Επί τόπου βρέθηκαν και άνδρες της αστυνομίας οι οποίοι διερευνούν το περιστατικό αλλά και στελέχη της ΔΕΗ καθώς μετά την καταστροφή, καλώδιο κρεμόταν από την οικία που υπέστη τις ζημιές.

