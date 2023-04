Κυκλάδες

Σύρος: θρίλερ με τις έρευνες για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η αναζήτηση της σορού παιδιού, που κατά μαρτυρίες, επέπλεε στην θάλασσα.

Συνεχίζονται την Μεγάλη Παρασκευή, οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού που εθεάθη - κατά μαρτυρίες- το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης στο λιμάνι της Ερμούπολης.

Από νωρίς το πρωί σήμερα, σκάφος του Λιμενικού, δύτες και αλιευτικά, συμμετέχουν αδιάκοπα στις έρευνες οι οποίες προς το παρόν παραμένουν άκαρπες.

Για τη μη παρεμπόδιση της διαδικασίας, τα πλοία που εισέρχονται στο λιμάνι έχουν δεχθεί οδηγίες να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν συγκεκριμένη πορεία.

Όλα άρχισαν γύρω στις 15:00 της Μεγάλης Πέμπτης, όταν το πλήρωμα ρυμουλκού ενημέρωσε το Λιμεναρχείο Σύρου για την ύπαρξη μίας σορού να επιπλέει στο νότιο τμήμα του λιμανιού.

Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο πως πρόκειται για σώμα, το οποίο παραπέμπει σε ανήλικο παιδί.

Άμεσα στο Λιμεναρχείο σήμανε συναγερμός και στήθηκε γιγαντιαία επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Από την πρώτη στιγμή σκάφη του Λιμενικού, αλλά και ιδιωτικά πλεούμενα «χτενίζουν» το λιμάνι, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν και δύτες.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και περιμετρικά του λιμανιού της Ερμούπολης, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από τις λιμενικές Αρχές, υπάρχει σχεδόν η βεβαιότητα πως η σορός δεν έχει εξέλθει του λιμανιού, εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.

Μέχρι στιγμής στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων δεν έχει υπάρξει κάποια καταγγελία για εξαφάνιση ανηλίκου, κάτι που περιπλέκει τα σενάρια αναφορικά με την ταυτότητα του πτώματος.

Πηγή: koinignomi.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - Ασέλγεια: Ζωγραφιές 9χρονης για τον πατριό της κινητοποίησαν τις Αρχές

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνωμένος 30χρονος ντελιβεράς

Καλαμάτα - Γράμμα ανήλικης που βίαζε ο πατέρας της: “Πως ένα παιδί να βρει δύναμη να μιλήσει;”