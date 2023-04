Τοπικά Νέα

Σύρος: Συναγερμός για σορό παιδιού στο λιμάνι (εικόνες)

Πλήθος σκαφών συμμετέχουν στην έρευνα για τον εντοπισμό της σορού παιδιού, στο λιμάνι της Ερμούπολης.

Σορός παιδιού εντοπίστηκε εντός του λιμένα της Ερμούπολης, στη Σύρο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό του Λιμεναρχείου Σύρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η σορός εντοπίστηκε αρχικά από απόσταση απ ρυμουλκό, ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να τη βρουν με το ρυμουλκό να συνεχίζει τις έρευνες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και ιδιωτικά σκάφη για να συνδράμουν στις έρευνες.

Παράλληλα, έξω από το λιμάνι έχει ακινητοποιηθεί και το ταχύπλοο Champion Jet 2, προερχόμενο από Μύκονο, καθώς όπως είναι λογικό δεν γίνεται να μπει στο λιμάνι της Ερμούπολης όσο αναζητείται η σορός. Το ίδιο ισχύει και για το Blue Star Paros που βρίσκεται δεμένο στο λιμάνι και αναμένει να αναχωρήσει για Πειραιά.

Πηγή: cyclades24.gr

