Έγκλημα στην Κάτω Αχαΐα: προφυλακιστέος ο καθ' ομολογίαν δράστης

Τον δρόμο για τη φυλακή θα ακολουθήσει ο καθ΄ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας.

Προφυλακιστέος μετά την απολογία του στον ανακριτή κρίθηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 63χρονου συνομηλίκου του στην Κάτω Αχαΐα.

Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του, ενώ η συνήγορος του δήλωσε πως ο δράστης θόλωσε, το έγκλημα δεν ήταν προμελετημένο και ομολόγησε από την πρώτη στιγμή.

Το πρωί σε πραγματικό φρούριο μετατράπηκε το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας για την προσαγωγή του.

Δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, άνδρες της ΟΠΚΕ και περιπολικά , είχαν σχηματίσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρο από τα δικαστήρια, προκειμένου να μην υπάρξουν αντίποινα εναντίον του κατηγορουμένου, ενώ στον ίδιο είχαν φορέσει αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο 63χρονος θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

