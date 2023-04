Μεσσηνία

Καλαμάτα: αυτοκίνητο σκότωσε πεζό που πήγαινε στο νοσοκομείο

Ο άτυχος μεσήλικας είχε κατέβει μόλις από το λεωφορείο όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής, στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, στο ύψος της Θουρίας.

Συγκεκριμένα ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 23χρονη γυναίκα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 55χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 55χρονος, με καταγωγή από τους Γαργαλιάνους, κατέβηκε από λεωφορείο με σκοπό να πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, για συγγενικό του πρόσωπο, όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται απο την Α. Δ. Μεσσηνίας.

