Καρδίτσα: φωτιά σε αυτοκίνητο με τρεις δημάρχους (εικόνες)

Άγιο είχαν οι τρεις δήμαρχοι, όταν το αυτοκίνητο που επέβαιναν τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Γλύτωσαν τα χειρότερα τρεις Δήμαρχοι της Φθιώτιδας, που επέβαιναν σε αυτοκίνητο που λαμπάδιασε λίγο μετά τους Σοφάδες Καρδίτσας το απόγευμα της Παρασκευής (28/4).

Ο Δήμαρχος Δομοκού Μπάμπης Λιόλιος, μαζί με τη Δήμαρχο Στυλίδας Βιργινία Στεργίου και τη δήμαρχο Αμφίκλειας - Ελάτειας Αθανασία Στιβακτή, επέστρεφαν από την κηδεία του πατέρα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ. Συμεών στην Καστοριά, όταν λίγο μετά τους Σοφάδες το αμάξι που οδηγούσε ο πρώτος, άρχισε να βγάζει καπνούς.

«Άκουσα ένα μπαμ και αμέσως το αμάξι άρχισε να βγάζει καπνούς», λέει ο Δήμαρχος Δομοκού, ο οποίος ψύχραιμα έβγαλε το όχημα στην άκρη και αποβιβάστηκε μαζί με τις συναδέλφους Δημάρχους.

Προσπάθησε με πυροσβεστήρα με τη βοήθεια και διερχόμενων οδηγών να σβήσουν τις φλόγες χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το αμάξι μέσα σε ελάχιστα λεπτά τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδύνευσαν οι επιβάτες του, ούτε κάποιος άλλος διερχόμενος, ενώ η πυρκαγιά περιορίστηκε στο όχημα.

Επενέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Καρδίτσα ωστόσο για το όχημα ήταν αργά.

Πηγή: Lamiareport.gr

