Καρδίτσα

Τροχαίο - Καρδίτσα: Νεκρός ποδηλάτης μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς ακριβώς συνέβη η φονική σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή στον ποδηλάτη

(εικόνα αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 60χρονο δικυκλιστή είχαμε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 30 Απριλίου στην περιοχή του Μασχολουρίου Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη περί τις 2 μ.μ. στον περιφερειακό του Μασχολουρίου μετά από σύγκρουση του δικύκλου με αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του.

Τη σχετική έρευνα για το διεξάγει το Α.Τ. Σοφάδων.

Πηγή: karditsalive.net

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Λοβέρδος - Θρασκιά - Καρχιμάκης για τα προγράμματα των κομμάτων και τις συνεργασίες (βίντεο)

Πρωτομαγιά: Απεργία στα μέσα μεταφοράς

Πρωτομαγιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας