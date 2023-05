Αργολίδα

Βία ανηλίκων - Ναύπλιο: Συλλήψεις για επεισόδιο με μαθητές που είχαν πάει εκδρομή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε δυο συλλήψεις ανηλίκων προχώρησαν οι αστυνομικοί. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.



Επεισόδιο σημειώθηκε στο Ναύπλιο, από μαθητές του ΕΠΑΛ Αιγάλεω οι οποίοι είχαν πάει εκδρομή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι μαθητές του ΕΠΑΛ του Αιγάλεω επιτέθηκαν σε άλλο νεαρό άτομο στο Ναύπλιο.

Λόγω της συμπλοκής στο σημείο έσπευσαν αστυνομική της Ομάδας ΔΙΑΣ, με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο 16χρονοι μαθητές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω τους βρέθηκαν ένας σουγιάς και μια λάμα 10 εκατοστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόμμα Κασιδιάρη - Πανταζή: Η απόφαση για τον αποκλεισμό είχε ληφθεί πριν την συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο

Ομόνοια: Ιδιοκτήτης έβλεπε live την διάρρηξη στην αποθήκη του (βίντεο)

Ηράκλειο Αττικής: Τρόμος για ηλικιωμένους στα χέρια ένοπλων ληστών