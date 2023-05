Ηράκλειο

Κρήτη: “Μαμά, με βίαζαν κάθε βράδυ στο κελί” - Σοκάρει η καταγγελία 17χρονου (βίντεο)

Την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα, του έκλεψαν τα ρούχα και τον εξανάγκασαν να παίξει ξύλο με συγκρατούμενο του. Ανατριχίλα προκαλούν όσα καταγγέλλει ανήλικος.



«Εξπρές του μεσονυκτίου» με άγριους ξυλοδαρμούς αλλά και ομαδικούς βιασμούς καταγγέλλει 17χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος για περίπου έξι μήνες παρέμεινε έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης νέων. Περιγράφει ότι εκεί μέσα έζησε τις χειρότερες στιγμές της ζωής του, με τον φόβο να φωλιάζει στην ψυχή του. Έπεφτε να κοιμηθεί και δεν ήξερε αν θα ξημερωθεί, υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

«Με βίαζαν πέντε άτομα σχεδόν κάθε βράδυ για περίπου 15 ημέρες μέχρι που αποφυλακίστηκα. Ο ένας τελείωνε, ο άλλος ξεκινούσε» αποκαλύπτει το λεπτοκαμωμένο αγόρι στην κάμερα του Cretalive.gr, έχοντας στο πλευρό τους γονείς του. Καταγγέλλει ακόμα ότι η ομάδα των «5», τους οποίους κατονομάζει έναν προς έναν, είχε κακοποιήσει σεξουαλικά και άλλο παιδί στο χώρο του μπάνιου.

Στις 20 Μαρτίου, τρεις ημέρες αφ’ ότου βγήκε από το ειδικό κατάστημα κράτησης, η μητέρα μετέβη στην Ασφάλεια Ηρακλείου για να καταγγείλει όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο γιος της, μέσα στο αυτοκίνητο, λίγη ώρα μετά την αποφυλάκιση του. Το αγόρι κλήθηκε να δώσει κατάθεση παρουσία ψυχολόγου, ενώ εξετάστηκε από ιατροδικαστή, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία. Πλέον η διερεύνηση των βαρύτατων καταγγελιών είναι σε εξέλιξη.

Ο εγκλεισμός του σε κατάστημα νέων είχε κριθεί αναγκαίος περισσότερο για λόγους σωφρονισμού και αναμόρφωσης μετά από σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με τη μεγαλύτερη αδερφή του. Για τη μητέρα ήταν μία βασανιστική απόφαση στην οποία συναίνεσε με βαριά καρδιά. Είχε πειστεί όμως τη δεδομένη χρονική στιγμή ότι αυτό θα γινόταν μόνο για καλό. Άλλωστε θα είχαν καθημερινή επικοινωνία με το γιο της.

Ο ίδιος, 16,5 ετών τότε, πίστευε ότι από τα δικαστήρια Ηρακλείου θα έφευγε μαζί με τη μητέρα του. Μία ακόμα κακή στιγμή ήταν που θα την ξεπερνούσαν. Διαψεύστηκε. Πρώτη φορά τον κυρίευε τόσο πολύ ο φόβος. Έξω ήταν ζωηρό και αντιδραστικό παιδί. Ένα «αγρίμι». Εκεί μέσα όμως είχε να αντιμετωπίσει …θηρία. Και ήταν ο φόβος που «σφράγισε» τελικά το στόμα του μέχρι που αποφυλακίστηκε και ένιωσε ασφαλής. Σχεδόν δύο μήνες μετά, ο 17χρονος δεν έχει «ξεμυτίσει» από το σπίτι του. Είναι διαρκώς με τους δικούς του. Το τραύμα είναι ακόμα ανοιχτό.

Το καψώνι της υποδοχής

Την πρώτη μέρα που μπήκε μέσα, του έκλεψαν τα ρούχα και τον εξανάγκασαν να παίξει ξύλο με συγκρατούμενο του. Ήταν το απαραίτητο τελετουργικό υποδοχής. Το αναπόφευκτο καψώνι του νεοεισερχόμενου. «Αν δεν το έκανα, θα έπεφταν πάνω μου 20 άτομα να με χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές» υποστηρίζει.

Απογοητευμένος και τρομαγμένος επικοινώνησε τηλεφωνικά με συγγενικό του πρόσωπο, όμως το περιεχόμενο της συνομιλίας έγινε αντιληπτό από άλλα παιδιά και έτσι ξυλοκοπήθηκε εκ νέου για …συμμόρφωση. Ζήτησε, όπως λέει, από τη δεύτερη μέρα να μεταφερθεί σε πτέρυγα προστασίας. Διέρρευσε στη φυλακή και δέχθηκε νέο ξυλοδαρμό, όπως καταγγέλλει. «Τέσσερα άτομα με έριξαν στο πάτωμα και αρχίσαν να με χτυπούν με κλωτσιές και μπουνιές. Με πατούσαν κάτω».

Υπήρξε επεισόδιο σε βάρος του τόσο σοβαρό που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι γονείς του ενημερώθηκαν για τον βάναυσο ξυλοδαρμό του κατόπιν δικής τους επιμονής καθώς το παιδί είχε να επικοινωνήσει μαζί τους τρεις ημέρες και είχαν αρχίσει να ανησυχούν.

Το αποκορύφωμα ήταν οι αποκαλύψεις για τους συνεχείς βιασμούς, που όπως καταγγέλλει, υπέμεινε μέσα στο κελί του από την «κλίκα» των πέντε. Μόνος και αβοήθητος.

Η μητέρα του 17χρονου ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ατόμων που κακοποίησαν το γιο της, ενώ εξαπολύει «πυρά» και σε εκείνους που δεν τον προστάτευσαν ως όφειλαν, ηθικά και θεσμικά. Και ο ανήλικος όμως ζητά να τιμωρηθούν για όσα έκαναν σε εκείνον αλλά και σε άλλα παιδιά.

«Οι υπαίτιοι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη»



Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, παρακολουθεί στενά την πορεία της προανάκρισης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα του ότι οι υπαίτιοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. «Γίναμε αποδέκτες άλλης μίας υπόθεσης παιδικής κακοποίησης με την έννοια της σεξουαλικής βίας που ασκήθηκε πάνω σε αυτό το παιδί στα πλαίσια ενός ελεγχόμενου φορέα, όπως είναι το ειδικό κατάστημα κράτησης των συγκεκριμένων νέων όπου για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα φιλοξενήθηκε ο ανήλικος. Δυστυχώς, αν και έχουν γίνει πολλά βήματα προς την κατεύθυνση της εναλλακτικής αντιμετώπισης των νεαρών παραβατών, η κατάσταση παραμένει δύσκολη έως και τραγική. Με το που αποφυλακίστηκε το παιδί βρήκε το θάρρος και εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα του τα όσα βίωνε. Απευθύνθηκαν στην Ασφάλεια Ηρακλείου που διενεργεί προανάκριση και είμαστε σίγουροι ότι υπαίτιοι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στην ποινική δικαιοσύνη».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Παπαθανασίου «διέταξε άμεση πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση προς την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών, προκειμένου να αποδοθούν ενδεχόμενες ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Αποτελεί προτεραιότητα των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας η εις βάθος διερεύνηση καταγγελιών που προσβάλλουν το Κράτος Δικαίου και η απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων κατά παντός υπευθύνου».

