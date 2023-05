Ροδόπη

Αστυνομικός πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά διακινητή μεταναστών

Αιματηρή καταδίωξη διακινητή παράνομων μεταναστών.

Αστυνομικός στην περιοχή της Ροδόπης άνοιξε πυρ προκειμένου να σταματήσει διακινητή και μετανάστες. Από τις σφαίρες του τραυματίστηκε σοβαρά ο αλλοδαπός διακινητή.

Χθες τα μεσάνυχτα περίπου στις 04.30 στη Μέστη, μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί με περιπολικό Συνοριακής Φύλαξης Σαπων, έκαναν σήμα σε όχημα να σταματήσει.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και το εγκατέλειψε σε ένα μαντρί. Από μέσα βγήκαν 7 διακινούμενοι μετανάστες, που έτρεξαν προς τη μία πλευρά και ο διακινητής, που έτρεξε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τους σταματήσουν ένας από αυτούς χρησιμοποίησε το όπλο και πυροβόλησε με αποτέλεσμα ο οδηγός διακινητή να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή καθώς σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Οι επτά μετανάστες συνελήφθησαν, συνελήφθη όμως και ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία.

Λίγες ώρες αργότερα οι αρχές ενημερώθηκαν από ΜΚΟ για παρουσία 39 μεταναστών σε νησίδα στον Εβρο.

Αφού επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες προχωρησαν στη διάσωση τους. Πρόκειται για 13 άντρες, 11 γυναίκες και 15 ανήλικους. Αφού τους παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες, τροφή και ρούχα μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης στην Ορεστιάδα.

Όπως διαπιστώθηκε αλλοδαπός διακινητή τους μετέφερε με πλαστική βάρκα από την Τουρκία στην Ελλάδα και τους άφησε στη νησίδα.

