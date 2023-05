Ηράκλειο

Ηράκλειο: Καταστροφική φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις σε διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τις έξι το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου, όπου διαμέρισμα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 1ο και 4ο ΠΣ Ηράκλειου και την 3η ΕΜΑΚ που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία οι ζημιές ξεπερνούν τις 30.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ τα αιτία εκδήλωση της πυρκαγιάς διερευνώνται.

