Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκέντρωση συγγενών και επεισόδια στο σταθμό της Λάρισας (εικόνες)

Μικρής έντασης επεισόδια σημειώθηκαν μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στη Λάρισα.

Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποίησαν συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, στο οποίο και έχασαν την ζωή τους 57 άνθρωποι.

Οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και πολίτες της Λάρισας, κρατώντας πανό στο οποίο αναγραφόταν "Δεν ξεχνώ - 57 ψυχές ζητούν δικαίωση", εξέφρασαν για ακόμη μια φορά το αίτημά τους να αποκαλυφθούν όλα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και αν βρίσκονται.

Παράλληλα, σε δηλώσεις τους, συγγενείς των θυμάτων κατηγόρησαν όλες εκείνες τις πολιτικές που, όπως είπαν, είναι υπεύθυνες για την άσχημη κατάσταση του σιδηρόδρομου, μιλώντας ταυτόχρονα για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε την βραδιά του δυστυχήματος.

Κατά την διάρκεια της πορείας, οι διαδηλωτές κρατούσαν μαύρα κεριά, στη μνήμη των θυμάτων.

Κάποιοι από τους συγγενείς κινήθηκαν προς το σταθμαρχείο του σταθμού της Λάρισας.

Εκεί υπήρξε διαπληκτισμός και άτομα που βρισκόταν εντός των γραφείων και το κλίμα θερμάνθηκε ιδιαίτερα.

Λίγο αργότερα τα πνεύματα ηρέμησαν και οι συγγενείς αποχώρησαν.

