Θεσσαλονίκη – Καταδίωξη στις ταράτσες: Ελεύθεροι μέχρι τη δίκη οι 21χρονοι

Οι κατηγορίες που βαραίνουν του δύο νεαρούς που αναστάτωσαν τη Θεσσαλονίκη, με στόχο να διαφύγουν της σύλληψης. Τι ισχυρίζονται.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που προκάλεσαν εμπρησμό σε ισόγειο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εγκλωβίστηκαν στη συνέχεια στην ταράτσα του κτιρίου, από όπου επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας σε παρακείμενες ταράτσες.

Οι δύο 21χρονοι ζήτησαν αναβολή από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για να δικαστούν αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Διώκονται συνολικά για οκτώ πλημμελήματα και ειδικότερα για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για πράγματα (κατά συρροή), φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων, απείθεια, εξύβριση λόγω και έργω, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κλοπή και παράνομη οπλοφορία (κατά περίπτωση).

Προανακριτικά ανέφεραν ότι βρέθηκαν στο σημείο κάνοντας γκράφιτι, ενώ η φωτιά ξέσπασε όταν χρησιμοποίησαν φλόγιστρο για να αναδείξουν το έργο τους, ακολουθώντας μία «νέα καλλιτεχνική μέθοδο», όπως είπαν. Η φωτιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε μουσαμά με συνέπεια να επεκταθεί στο κατάστημα επισκευής κινητών τηλεφώνων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου και να το καταστρέψει ολοσχερώς.

