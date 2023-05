Μαγνησία

Βόλος: μεθυσμένος οδηγός τράκαρε και “πέρασε” μέσα από τζαμαρία (εικόνες)

Ο τραυματισμένος οδηγός, μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο του Βόλου.

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη στον Βόλο, όταν μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου τράκαρε σε δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια, αφού έφτασε στο σπίτι του τραυματίστηκε σοβαρά όταν "πέρασε" μέσα από την τζαμαρία της εισόδου του.

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο του Βόλου, σύμφωνα με όσα καταγράφει αποκλειστικά το TheNewspaper.gr.

Ειδικότερα, άνδρας περίπου 45 ετών, οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης το ΙΧ αυτοκίνητό του και λίγα μέτρα πριν το σπίτι του, συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας τους υλικές ζημιές.

Στη συνέχεια, στάθμευσε το δικό του όχημα και κατευθύνθηκε προς το διαμέρισμά του σε κεντρική πολυκατοικία.

Λόγω της μέθης του όμως δεν κατάφερε να μπει ούτε στην είσοδο της πολυκατοικίας, αφού γλύστρισε και έπεσε πάνω στη τζαμαριά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ένοικοι τον εντόπισαν σε μία λίμνη αίματος και αμέσως ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου τον μετέφερε στο Νοσοκομείο του Βόλου όπου και νοσηλεύεται.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Τροχαία Βόλου και το τοπικό Αστυνομικό τμήμα.

