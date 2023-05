Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – δολοφονία 14χρονου: Αποζημίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην οικογένεια του

Η απόφαση σταθμού του δικαστηρίου. Τι δήλωσε η μητέρα του θύματος και ο συνήγορος της, Αλέξης Κούγιας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Χρηματική αποζημίωση ύψους 400.000 ευρώ για ψυχική οδύνη επιδίκασε το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στην οικογένεια του 14χρονου που είχε πέσει θύμα δολοφονίας από τον συνομήλικο φίλο και συμμαθητή του, τον Ιούνιο του 2016, στη Γέφυρα Θεσσαλονίκης.

Με την απόφαση αυτή, που είναι αμετάκλητη, έκλεισε οριστικά η υπόθεση για το πρωτοφανές έγκλημα που συνέβη το βράδυ της 11ης Ιουνίου το 2016, “παγώνοντας” το πανελλήνιο.

«Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα τους, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί οι ίδιοι, δεν με ενδιαφέρει τίποτα ειλικρινά. Εγώ το παιδί μου θέλω πίσω. Το παιδί μου μπορούν να μου το φέρουν; Κανένας δεν μπορεί να μου το κάνει αυτό», δήλωσε η μητέρα του άτυχου νέου.

Οι δύο φίλοι και συμμαθητές επέστρεφαν στα σπίτια τους, ύστερα από παιχνίδι κοντά στο Δημοτικό Σχολείο της Γέφυρας. Ένα περιπαικτικό σχόλιο για την παλαιότητα του γεωργικού μηχανήματος της οικογένειας του δράστη από το θύμα φαίνεται πως πυροδότησε το επεισόδιο. Ο ανήλικος τότε δράστης, προφασιζόμενος ότι πρέπει να πάει τουαλέτα, μπήκε στο αποθηκάκι το σπιτιού του, πήρε ένα μαχαίρι και αφού επιτέθηκε σωματικά στον 14χρονο, τον μαχαίρωσε και στη συνέχεια, τον πίεσε στο λαιμό επιδιώκοντας τον ασφυκτικό του θάνατο.

«Οι γονείς αδιαφόρησαν για το παιδί τους και την συνεχή εγκληματική του συμπεριφορά, η οποία έφτασε να αφαιρέσει τη ζωή του συμμαθητή του με πολύ άγριο τρόπο δυστυχώς από την αμέλεια των γονέων», δήλωσε ο συνήγορος της οικογένειας του θύματος, Αλέξης Κούγιας.

Η απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης αποτελεί σταθμό για περιστατικά βίας στα οποία εμπλέκονται ανήλικοι, βάζοντας στο κάδρο και τις ευθύνες των γονέων και τις ποινές που επιβάλλονται σε αντίστοιχα εγκλήματα.

«Είναι απόφαση σταθμός γιατί ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά των γονέων. Αν το παιδί τους έχει τέτοια ακραία συμπεριφορά, έχουμε δει τελευταία τέτοιες συμπεριφορές με παιδάκια με πετονιά με βιασμούς εν γνώσει όλου του σχολείου και με την ανοχή των γονέων, είναι άποψη μου αυτή, κινδυνεύουν να χάσουν όλη την περιουσία τους και να εργάζονται όλη τους τη ζωή για να αποζημιώσουν τα θύματα τέτοιας συμπεριφοράς», συμπλήρωσε ο κ. Κούγιας.

Το Δικαστήριο επιδίκασε από 100.000 ευρώ στους γονείς του ανήλικου θύματος, από 80.000 ευρώ στα δύο αδέλφια του και από 20.000 ευρώ στις γιαγιάδες του.

