Θεσσαλονίκη: τα έκαναν “γυαλιά - καρφιά” σε γυμνάσιο

Τι κατήγγειλε η διευθύντρια του σχολείο για το περιστατικό.

Ακόμη ένα περιστατικό με φθορές σε σχολικό συγκρότημα, έλαβε χώρα σε γυμνάσιο στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές η διευθύντρια του 2ο Γυμνασίου Μαλακοπής, άγνωστοι κατάφεραν να εισβάλουν στο σχολείο μετά το πέρας των μαθημάτων την περασμένη Πέμπτη και να προκαλέσουν φθορές.

Η ίδια διαπίστωσε το πρωί της Παρασκευής το τι είχε συμβεί και σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία, οι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές σε παράθυρα και τοίχους του σχολείου.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας – Τριανδρίας.

