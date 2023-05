Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: Καταγγελία 14χρονης για βιασμό από πατέρα φίλου της

Τι υποστήριξε το κορίτσι και οι γονείς του, ενώπιον των αστυνομικών, οι οποίοι συνέλαβαν τον άνδρα και τον οδήγησαν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Στην σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Ρεθύμνου, ύστερα από καταγγελία γονέων, ότι η 14χρονη κόρη τους εξαναγκάστηκε σε ασελγείς πράξεις από τον πατέρα φίλου της.

Ακόμη δεν ειναι γνωστό πως ο 50χρονος έπεισε την φίλη του γιού του, να τον ακολουθήσει στο σπίτι του.

Όλα συνέβησαν την περασμένη Παρασκευή , όταν το σοκαρισμένο παιδί αφού είπε τα πάντα στους γονείς του, αποφάσισε να καταγγείλει την ασέλγεια σε βάρος του.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα σε σύλληψη ενός 50χρονου.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στην Ανακρίτρια Ρεθύμνου με την σε βάρος του δικογραφία για βιασμό ανήλικου.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη και ο ίδιος ζήτησε και έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη 30 Μαΐου.

