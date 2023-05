Λασιθίου

Κρήτη: Θρήνος για τον 16χρονο που σκοτώθηκε από φρέζα (εικόνες)

Θλίψη σε όλη την Ελλάδα από την ανείπωτη τραγωδία. Πως συνέβη το μοιραίο που κόστιζε την ζωή στον άτυχο Γιάννη.

Θρήνος και οδύνη στον Κρούστα Λασιθίου, το χωριό καταγωγής του 16χρονου Γιάννη Χαβάκη, που την Κυριακή το μεσημέρι βρήκε τραγικό θάνατο, σε αγροτικό δυστύχημα.

Ο άτυχος Γιάννης.βρισκόταν μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και πραγματοποιούσαν αγροτικές εργασίες. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αγόρι εγκλωβίστηκε σε παλιά σκαφτική.

Μόλις συνέβη το περιστατικό ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσαν στο σημείο και απεγκλώβισαν το παιδί.

Όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου αιμορραγώντας, φέρεται να μην είχε τις αισθήσεις του και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ και των γιατρών του νοσοκομείου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έφηβος είχε μεταβεί στο χωράφι για αγροτικές δουλειές με τον παππού του. Σε κάποια στιγμή, ωστόσο, ο παππούς απομακρύνθηκε από το σημείο για να πιει νερό και τότε το αγόρι πλησίασε τη φρέζα με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί.

Σήμερα το απόγευμα, συγγενείς και φίλοι θα τον αποχαιρετίσουν στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Κρούστα στις 16.00.

Το αντίο της διευθύντριας του σχολείου του

Με ανάρτησή της στο Facebook, η Διευθύντρια του Επαγγελματικού Λυκείου Αγίου Νικολάου Χαρά Αθανασοπούλου, αποχαιρετά τον άτυχο Γιάννη, που ήταν μαθητής της Α' Λυκείου.

