Νεαροί τσακώθηκαν με οδηγό λεωφορείου και... κατέβασαν τζάμι

Επίθεση νεαρών με πέτρες σε εν κινήσει λεωφορείο μετά από καβγά με τον οδηγό.

Φθορές σε αστικό λεωφορείο κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τρεις νεαροί επιβάτες που συνελήφθησαν από αστυνομικούς, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Φαίνεται ότι είχε προηγηθεί διαπληκτισμός με τον οδηγό του λεωφορείου και όταν οι νεαροί (17 και 18 ετών) αποβιβάστηκαν, πέταξαν πέτρες στο εν κινήσει όχημα, με αποτέλεσμα να σπάσουν μια τζαμαρία.

Το περιστατικό συνέβη χθες το βράδυ, με τον οδηγό να καλεί την Άμεση Δράση και να ακολουθεί η σύλληψη των δραστών.

