Ενδοοικογενειακή βία - Κρήτη: Μητέρα έζησε τον εφιάλτη στα χέρια του γιου της

Την άρπαξε από τα μαλλιά και άρχισε να κλωτσάει την 72χρονη μητέρα του.

Σοκ προκαλεί μία νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη φορά πρωταγωνιστές είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα με τον γιο της. Όπως κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές η 72χρονη γυναίκα τσακώθηκε με το γιο της μέσα στο σπίτι τους και εκείνος στη συνέχεια την άρπαξε από τα μαλλιά και την κλωτσούσε.

Μετά από έλεγχο της αστυνομίας στον 37χρονο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 17 γραμμάρια κάνναβης.

Ο εν λόγω άνδρας συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και για ενδοοικογενειακή βία.

