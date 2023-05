Ηράκλειο

Κρήτη: Βρέθηκε η αγνοούμενη μητέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για την γυναίκα, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί επί ημέρες

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση της 48χρονης Ελένης, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το Σάββατο από το Βαθύπετρο του δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα εντοπίστηκε ζωντανή το μεσημέρι της Τετάρτης, να περπατά κοντά στις δύο λιμνοδεξαμενές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σπίτι της, απ’ όπου είχε φύγει πριν εξαφανιστεί. Ήταν εξανλτημένη, αλλά έδειχνε να ειναι καλά στην υγεία της.

Η γυναίκα εντοπίστηκε χάρη σε drone της Πυροσβεστικής, με το οποίο γινόταν έρευνα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr η γυναίκα είχε μεταβεί το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου με τον σύζυγο και την κόρη της στο Βαθύπετρο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Τα ίχνη της χάθηκαν καθώς μάζευε σαλιγκάρια και είχε απομακρυνθεί από το σημείο όπου βρισκόταν η οικογένειά της.

Η 48χρονη δεν επέστρεφε, ενώ δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της, αφού δεν είχε μαζί της το κινητό της τηλέφωνο. Αμέσως υπήρξε κινητοποίηση των αρχών αλλά και εθελοντών.

Για τον ενοπισμό της είχε σημάνει Missing Alert από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όπου αναφέρονταν τα εξής:

"Στις 27/05/2023, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βαθύπετρου στο Ηράκλειο Κρήτης, η Ελένη Πρινιωτάκη , 48 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29/05/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Επιπλέον, για την εξαφάνισή της άμεσα κινητοποιήθηκε η ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας, η οποία με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ασθενοφόρο και εκπαιδευμένα σκυλιά, συμβάλλει στην επιχείρηση για τον εντοπισμό μαζί με τις δυνάμεις της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), των Αστυνομικών Αρχών καθώς και τοπικών εθελοντικών ομάδων"

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές 2023: Που βρέθηκε ο χαμένος σάκος με τα ψηφοδέλτια (βίντεο)

ΡΑΕ - Ρεύμα: Συμβουλές για αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων

Εκλογές - Μητσοτάκης: ο Μυλοπόταμος, οι μαντινάδες και ο Ψηλορείτης (βίντεο)