Ηράκλειο

Κρήτη: Missing Alert για την εξαφάνιση της Ελένης (εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες σε μια ευρεία περιοχή, για να εντοπιστούν ίχνη της γυναίκας. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Αδιάκοπα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της Ελένης Πρινιωτάκη, που αγνοείται από το Σάββατο, στην Κρήτη.

Σε Missing Alert που εξέδωσε ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει τα εξής:

«Στις 27/05/2023, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βαθύπετρου στο Ηράκλειο Κρήτης, η Ελένη Πρινιωτάκη , 48 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 29/05/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Επιπλέον, για την εξαφάνισή της άμεσα κινητοποιήθηκε η ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού μας, η οποία με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ασθενοφόρο και εκπαιδευμένα σκυλιά, συμβάλλει στην επιχείρηση για τον εντοπισμό μαζί με τις δυνάμεις της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), των Αστυνομικών Αρχών καθώς και τοπικών εθελοντικών ομάδων.

Η Ελένη Πρινιωτάκη έχει ύψος 1,55 μ., έχει βάρος 85 κιλά, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο κολάν, μαύρη μπλούζα, μαύρα μποτάκια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

