Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άγρια βία μεταξύ ανηλίκων

Μπροστά στα μάτια δεκάδων γονέων και παιδιών συνεπλάκησαν ανήλικοι με ξύλα, μπουνιές και κλωτσιές σκορπώντας τον πανικό.

Σε τρεις συλλήψεις ανηλίκων, δύο 15χρονων και ενός 14χρονου, προχώρησε η Αστυνομία μετά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μέσα στο Κονταξοπούλειο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ωραιοκάστρου..

Αστυνομικοί προχώρησαν και στην προσαγωγή πέντε ενηλίκων. Πρόκειται για τους γονείς των ανηλίκων. Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως αναφέρει το politesoraiokastrou.gr, ελάχιστα μέτρα μακριά από την Καστροπολιτεία, μπροστά στα μάτια δεκάδων γονέων και παιδιών, για αδιευκρίνιστο λόγο συνεπλάκησαν ανήλικοι με ξύλα, μπουνιές και κλωτσιές σκορπώντας τον πανικό. Πολλοί νεαροί δέχτηκαν χτυπήματα σε χέρια, πόδια και πρόσωπο.

