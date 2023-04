Κοινωνία

Περισσός: Συλλήψεις ανηλίκων για την αιματηρή συμπλοκή

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε έξω από το σταθμό του ΗΣΑΠ.

Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε τέσσερις ανήλικους, για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στον ΗΣΑΠ του Περισσού.

Για το σκηνικό συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, ένας 14χρονος και δύο 15χρονοι, καθώς κι ένας 19χρονος.

Και οι τέσσερις κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τον 19χρονο να κατηγορείται επιπλέον και για τον νόμο περί όπλων καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στο σταθμό του ΗΣΑΠ, στον Περισσό, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων, με αποτέλεσμα δύο 16χρονοι να τραυματιστούν από μαχαίρι.

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τους ανήλικους στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

