Καβάλα - Δολοφονία κτηνοτρόφου: Πού στρέφονται οι έρευνες

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία από την άγρια δολοφονία της κτηνοτρόφου στο μαντρί της. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Πού έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες των Αρχών.

Σοκαρισμένη είναι η κοινότητα Ποδοχωρίου του δήμου Παγγαίου, δυτικά της Καβάλας, μετά τη δολοφονία 68χρονης κτηνοτρόφου, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο ποιμνιοστάσιό της.

Μέχρι στιγμής οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για την υπόθεση έχουν επικεντρωθεί σε πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος της νεκρής γυναίκας προκειμένου να βρεθεί και να συλληφθεί ο δράστης.

Πρόσωπο «κλειδί» ο ανιψιός της

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν περάσει την πόρτα του τμήματος ασφαλείας Καβάλας για κατάθεση δυο άτομα. Λέγεται ότι ο σύζυγός της την αναζητούσε όταν διαπίστωσε ότι καθυστερούσε να επιστρέψει στο σπίτι. Τη γυναίκα εντόπισε ο ανιψιός της, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση.

Τι "έδειξε" ιατροδικαστή εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη σορό της άτυχης γυναίκας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της, έδειξε εκτεταμένες εσωτερικές κακώσεις που της προκάλεσε ο δολοφόνος της.

Η 68χρονη γυναίκα που ήταν παντρεμένη αλλά δεν είχε παιδιά, σύμφωνα με τους συγχωριανούς της, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα χαμηλών τόνων και πολύ αγαπητός στην κοινωνία του μικρού χωριού.

