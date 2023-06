Κέρκυρα

Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου των ΚΤΕΛ με αυτοκίνητο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τραυματίες από την σύγκρουση του λεωφορείου με το αυτοκίνητο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

-

Τροχαίο ατύχημα μεταξύ ΙΧ αυτοκινήτου και λεωφορείου του υπεραστικού ΚΤΕΛ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή Σιδάρι στην Κέρκυρα.

Απο την πλαγιομετωπική σύγκρουση υπήρξαν τουλάχιστον 4 τραυματισμοί όπου μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και της κλινικής Μάστορα στην Αχαράβη στο νοσοκομειο.

Άμεση ήταν η παρέμβαση του κλιμακίου Θιναλίου της Πυροσβεστικής υπηρεσίας όπου απεγκλώβισαν τραυματίες.

Πηγή: corfutvnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Καβάλα: Μαθητής ΕΠΑΛ ο οδηγός που “έλιωσε” το απορριμματοφόρο (εικόνες)

Κως: Πέθανε σε καρότσα αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο

Πέθανε η Χρύσα Δαμιανίδου