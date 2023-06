Αργολίδα

Αργολίδα: “ΜΠΑΜΠΑ ΒΟΗΘΕΙΑ” μετά το βίντεο και το μήνυμα του ιερέα για “τα ανδρικά πόδια” (βίντεο)

Τι καταγγέλλει στον ΑΝΤ1 η οικογένεια του αγοριού που δέχθηκε ερωτικά βίντεο από τον ρασοφόρο. Η συνομιλία του πατέρα του παιδιού με τον παπά και ο στόχος της δημοσιοποίησης της υπόθεσης.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο πατέρας του 12χρονου από την Αργολίδα, που κατήγγειλε τον 40χρονο ιερέα για την αποστολή ερωτικών βίντεο στο παιδί του.

Όπως είπε ο πατέρας του 12χρονου, ο ρασοφόρος έστειλε δύο βίντεο στο παιδί του, μέσω του Instagram.

Όπως είπε όλα ξεκίνησαν όταν το παιδί ανέβασε μια φωτογραφία με τα καινούρια παπούτσια που του είχε φέρει από το εξωτερικό ο πατέρας του.

Ο πατέρας του 12χρονου είπε ότι «ο ιερέας ξεκίνησε γράφοντας “δεν πίστευα ότι θα μου άρεσαν τα ανδρικά πόδια” και συνεχίστηκε η στιχομυθία μέχρι την αποστολή του αισχρού βίντεο».

«Του έστειλε μήνυμα ο γιός μου ρωτώντας τον μην κάνει λάθος με το ποιον συνομιλεί, θεωρώντας ότι κάποιος έχει χακάρει τον λογαριασμό του. Ήταν γνωστός μας ο ιερέας, ήταν φίλος μας. Το παιδί μας ντυνόταν παπαδάκι στις λειτουργίες. Στην αρχή του απάντησε όχι, αλλά μετά είπε ότι κάποιος έχει χακάρει τον λογαριασμό του για να προσπαθήσει να καλυφθεί», συμπλήρωσε ο πατέρας.

Μάλιστα, είπε ότι συνομίλησε μαζί του, θέλοντας να τον προστατεύσει, νομίζοντας ότι κάποιος έχει χακάρει τον οργανισμό του. Όπως ανέφερε, «τον αναζήτησα μέσω των προφίλ του και τον ενημέρωσα και γραπτώς και προφορικά μήπως τον έχουν χακάρει και στέλνουν βίντεο από τον λογαριασμό του. Μου είπε ότι μπλοκαρε το ένα προφίλ του και θα επικοινωνήσει με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

Συγκλόνισε ο πατέρας όταν ανέφερε πως «το μήνυμα που έλαβα από το παιδί μου, μετά τα βίντεο που έλαβε από τον ιερέα, έγραφε “ΜΠΑΜΠΑ ΒΟΗΘΕΙΑ”, με κεφαλαία γράμματα».

Σημείωσε ακόμη ότι «οι δικαστές, από όσο μπορώ να κρίνω, με πολύ δισταγμό τον άφησαν ελεύθερο υπό όρους. Ακούστηκε ότι υπάρχουν ανάλογες διαμαρτυρίες από ακόμη τέσσερα άτομα», ενώ επεσήμανε ότι η δημοσιότητα που δίνει στην υπόθεση η οικογένεια του, έχει ως στόχο την «απελευθέρωση» τυχόν άλλων θυμάτων του ιερέα, ώστε να μιλήσουν ανοιχτά.

