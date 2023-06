Χαλκιδική

Τροχαίο - Χαλκιδική: Νεκρός από ανατροπή αυτοκινήτου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον άνδρα από το αυτοκίνητό του, το οποίο ανετράπη σε δρόμο της Χαλκιδικής.

-

(εικόνα αρχείου)

Τραγικό θάνατο βρήκε 66χρονος όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, στο 20ο χλμ της επαρχιακής οδού Σιθωνίας-Ν.Μουδανιών, στο ύψος του οικισμού Βατοπέδι Πολυγύρου.

Για τον απεγκλωβισμό του 66χρονου επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Οzempic: Προβλήματα παρά την εισαγωγή του φαρμάκου για τους διαβητικούς

Στρεπτόκοκκος: Έξι θάνατοι παιδιών στην Ελλάδα το 2023

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: το αυτοκίνητο των δολοφόνων (ντοκουμέντο)