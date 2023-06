Κυκλάδες

Μύκονος – Τροχαίο: Διάσωση μοτοσικλετιστή από γκρεμό 20 μέτρων (εικόνες)

Σε γκρεμό 20 μέτρων έπεσε ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας, με τους πυροσβέστες να δίνουν «μάχη» για να τον διασώσουν.

Οδηγός μηχανής έχασε τον έλεγχό της και έπεσε σε γκρεμό βάθους 20 μέτρων, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το τροχαίο συνέβη στη Μύκονο, στην περιοχή Cavo Tagoo, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο έφτασε όχημα πυροσβεστικής και ο διοικητής της Πυροσβεστικης, μαζι με δυο πυροσβέστες κατέβηκαν με σχοινιά και έβγαλαν με φορείο τον τραυματία οδηγό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τα αίτια για το τροχαίο βρίσκονται υπό διερεύνηση.

