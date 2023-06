Δωδεκανήσα

Κως: Απαγωγή καταγγέλλει η μητέρα της 27χρονης

Τη βεβαιότητα ότι, η κόρη της απήχθη εκφράζει η μητέρα της 27χρονης που έχει εξαφανιστεί.

Βέβαιη ότι η κόρη της έχει πέσει θύμα απαγωγής εμφανίστηκε η μητέρα της 27χρονης από την Πολωνία που εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας από την Κω.

«Η Αναστάζια έχει απαχθεί. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι η κόρη μου απήχθη», δήλωσε στο tuwroclaw.com η μητέρα της νεαρής που εργαζόταν στην Κω.

Λίγο μετά τις δηλώσεις της μητέρα της 27χρονης, οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές πέντε ατόμων, ερευνώντας το ενδεχόμενο η Πολωνή να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Από τους προσαχθέντες συνελήφθη ένας 32χρονος από το Μπαγκλαντές, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνιση και του οποίου οι καταθέσεις έρχονται σε αντίφαση.

Έγινε εξερεύνηση του χώρου, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού. Ο 32χρονος κατηγορούμενος με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, θα προσαχθεί ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών Κω όταν περαιωθεί η προανάκριση

Ενα ακόμα στοιχείο που προβληματίζει πολύ τις Αρχές είναι το γεγονός ότι ο Μπαγκλαντεσιανός έβγαλε εισιτήριο για εξωτερικό αμέσως μετά την εξαφάνιση της νεαρής.

Την ίδια ώρα οι αξιωματικοί εξετάζουν και όσα είπε ο σύντροφος της 27χρονης για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κενά.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας ενώ πηγές σημειώνουν ότι η περιοχή είναι γεμάτη πηγάδια.

