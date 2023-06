Λέσβος

Κακοκαιρία - Λέσβος: Πλημμύρες και παράσυρση αυτοκινήτου στο Πλωμάρι (εικόνες)

Οι εντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει καταστραφοές και σημαντικά προβλήματα.

Έντονη είναι από τα ξημερώματα του Σαββάτου η βροχόπτωση σε ολόκληρη τη Λέσβο, χωρίς σοβαρά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

Ωστόσο στην παραλία Αγίου Ισιδώρου στο Πλωμάρι το ποτάμι κατέβασε μεγάλο όγκο νερού με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην περιοχή αλλά και ξαπλώστρες και ομπρέλες της παρακείμενης επιχείρησης.

Στην περιοχή της Λαγκάδας, επίσης, στο Πλωμάρι φερτά υλικά βρέθηκαν στο οδόστρωμα χωρίς να κλείσει ο δρόμος.

Ο αντιδήμαρχος Πλωμαρίου Δημήτρης Βαρβαγιάννης, έχει ενημερωθεί η Πολιτική Προστασία της περιφέρειας για να παρέμβει όπου χρειάζεται.

